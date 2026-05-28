jeudi, 28/05/2026   
   Beyrouth 15:49
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme: Il y a un besoin urgent de désescalade. Les civils ainsi que les infrastructures civiles au Liban doivent être protégés

      En Lien

      L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation aux habitants des 6 villages suivants : Habouche, Kfour, Sohmor, Ain Qana, Nabatiyeh Tahta et Kfar Remmane.  

      L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation aux habitants des 6 villages suivants : Habouche, Kfour, Sohmor, Ain Qana, Nabatiyeh Tahta et Kfar Remmane.  

      Bande de Gaza : 10 martyrs dont 4 enfants dans un raid israélien perpétré dans la nuit contre un appartement dans la rue Omar al-Mokhtar au centre de Gaza-cité.

      Bande de Gaza : 10 martyrs dont 4 enfants dans un raid israélien perpétré dans la nuit contre un appartement dans la rue Omar al-Mokhtar au centre de Gaza-cité.

      Liban : raid israélien sur un appartement dans le quartier de Chouweifat au sud de Beyrouth

      Liban : raid israélien sur un appartement dans le quartier de Chouweifat au sud de Beyrouth