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Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme : Nous sommes profondément préoccupés par les ordres de déplacement imposés aux habitants au Liban
28-05-2026 13:52 PM
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L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation aux habitants des 6 villages suivants : Habouche, Kfour, Sohmor, Ain Qana, Nabatiyeh Tahta et Kfar Remmane.
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