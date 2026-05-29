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    Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé des véhicules de l’armée de l’ennemi israélien qui progressaient près du stade dans la localité de Haddatha avec des obus d’artillerie, les contraignant à battre en retraite.

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