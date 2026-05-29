La situation dans 4 axes sud-libanais menacés d’occupation (Correspondant d’al-Manar)

Notre correspondant nous a informés de la situation sur le terrain concernant les axes de Dibbine, Zawtar al-Charqiya, Yohmor al-Chqif et Haddatha, situés dans plusieurs districts du gouvernorat de Nabatiyeh.

Axe Dibbine dans le district de Marjayoun

De la nuit jusqu’à l’aube de ce vendredi, la localité de Dibbine a subi d’intenses bombardements d’artillerie et des tirs continus de chars Merkava ennemis, ce qui a entraîné la fermeture de la route principale a la localité depuis Marjayoun.

L’ennemi a avancé vers la route qui sépare Dibbine vers al-Khiyam, connue sous le nom le triangle Debbine/al-Khiyam/Abel al-Saqi.

L’ennemi s’est déplacé vers une region connue sous le nom al-Arid Al-Tahtani, dans la périphérie Sud-Est de Dibbine.

Aux premières heures de la journée, les bombardements ont cessé brièvement avant que les avions de guerre ne lancent un nouveau raid, suivi de nouveaux tirs d’artillerie lourde en direction de la localité.

Cette scène réfute clairement les affirmations selon lesquelles l’occupant israélien contrôle la localité, car les bombardements continus confirment que Dibbine est toujours hors de portée de l’ennemi d’autant qu’elle est toujours soumise à des frappes aériennes et d’artillerie continues.

La nuit dernière, de violents affrontements ont éclaté entre les résistants et les forces d’invasion, ponctués de tirs nourris qui ont perturbé les mouvements de l’ennemi et sa capacité à établir ses positions.

Sur l’axe Zawtar al-Charqiya, dans le district de Nabatiyeh

Après les affrontements des deux jours précédents, les mouvements de l’ennemi se sont ralentis dans le quartier Est et au Sud-Est de la ville, tandis que la résistance continuait de cibler les forces d’invasion avec des drones d’attaque et des obus d’artillerie, et de cibler les points de rassemblement avec des salves de roquettes.

Sur l’axe Yohmor al-Chqif dans le district de Nabatiyeh

Dans l’après-midi de ce vendredi, les forces ennemies positionnées en périphérie de la ville ont été la cible de tirs de roquettes répétés et de tirs de précision de la part des résistants. En représailles, l’ennemi a mené plusieurs raids visant les localités d’Arnoun, de Kfar Tebnite et de Bahamar al-Shaqif, ainsi que le sommet d’Ali al-Taher, tandis qu’un épais nuage de fumée s’élevait des zones visées. Ces attaques font suite à l’incendie d’un char ennemi qui a pris feu suite à une opération de la résistance dans la matinée.

L’axe Haddatha dans le district de Bint Jbeil

Quelques jours après les affrontements directs dans la ville, on a vu l’ennemi tenter une nouvelle incursion plus profonde. Parallèlement aux bombardements d’artillerie visant les localités environnantes, la résistance surveillait de près les mouvements ennemis. Hier, jeudi, elle a ciblé un char et un bulldozer à l’aide d’engins explosifs près de l’étang. Peu après minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, la résistance a de nouveau ciblé un mouvement ennemi près du stade et l’a contraint à battre en retraite.

Source : Al-Manar