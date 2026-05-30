La Cour suprême du Kenya suspend temporairement le projet américain de construction d’un centre de quarantaine pour les personnes exposées au virus Ebola

La Haute Cour du Kenya a ordonné la suspension temporaire d’un projet américain de construction d’un centre de quarantaine pour les personnes exposées au virus Ebola sur une base aérienne du centre du pays, suite à une plainte déposée par l’association Katiba Institute for Human Rights.

Cette unité de 50 lits était destinée aux citoyens américains exposés au virus en République démocratique du Congo ou en Ouganda, mais ne présentant aucun symptôme.

Les autorités américaines ont indiqué que toute personne développant des symptômes serait transférée pour y être soignée hors des États-Unis.

La juge Patricia Nyaoundé a émis une ordonnance interdisant au gouvernement kényan d’accueillir, dans le cadre de cet accord, des personnes exposées ou infectées par le virus, en attendant le jugement sur la plainte déposée par l’association Katiba Institute for Human Rights. Le tribunal a fixé une nouvelle audience au 2 juin.

Le gouvernement kényan avait donné son accord écrit au plan jeudi, et les États-Unis se sont engagés à verser 13,5 millions de dollars pour soutenir les efforts du Kenya en matière de préparation à Ebola. Le syndicat des médecins kényans a également menacé d’organiser des manifestations si les détails de l’accord n’étaient pas publiés.

Source : Médias