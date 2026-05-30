La résistance « intensifie ses tirs » contre des zones militaires dans les colonies du nord: « les sirènes ont retenti 130 fois »

Le chef d'état-major de l'armée ennemie Eyal Zamir en visite au sud du Liban, derrière un filet pour le protéger des drones piégés de la résistance libanaise.

Alors que l’armée ennemi israélienne s’enrage contre les régions du sud du Liban et de la Békaa occidentale, La Résistance islamique au Liban multiplie ses opérations contre les colonies du nord, en plus des positions au sud du Liban.

Ce samedi, elle a annoncé avoir ciblé à l’aube, à deux reprises la colonie de Kiryat Shmona, dans le nord de la Palestine occupée, avec deux salves de roquettes.

Selon la chaîne israélienne Channel 12, une roquette a atterri dans le centre de la colonie de Kiryat Shmona.

Une maison a aussi été frappée dans cette même colonie.

La résistance a aussi revendiqué « des tirs de roquettes de qualité en direction de la base Meron de surveillance et de gestion des opérations aériennes ». Ce qui a été confirmé par la radio de l’armée israélienne qui a indiqué que « le Hezbollah a étendu ce matin la portée de ses tirs pour inclure la région de Meron, au cœur de la Haute Galilée ». Elle a dit avoir recensé 15 tirs de roquettes depuis le Liban en direction des colonies du nord. Elle a précisé que les sirènes d’alerte ont retenti à 4 reprises dans la nuit et à l’aube, à Kiryat Shmona et Metoula.

Au milieu de la journée, les sirènes d’alerte ont été activées dans les colonies de Shomera, Evin Menahem et Zar’it, ainsi qu’à Ayelet-HaShahar et Sde Eliezer. Ces deux dernières sont proches de Safed.

Shomera

Des médias ont assuré qu’une vingtaine de roquettes se sont abattues en face de la colonie de Margaliot, tandis qu’un drone a explosé dans une zone militaire à Shomera et un autre à proximité de Metoula.

Dans l’après-midi, la résistance a revendiqué « des essaims de drones piégés sur la caserne de Ya ’ra au nord de l’entité » ainsi que « des tirs de roquettes sur des infrastructures de l’armée ennemie dans la colonie de Nahariyya »

En début de soirée, des roquettes se sont abattus dans la région de Karmiel située entre la Haute et la Basse Galilée.

Selon la télévision israélienne Channel 12, 60 colonies du nord ont été prises pour cibles ces dernières 24 heures et les sirènes d’alerte ont retenti 130 fois.

La chaine 13 a rapporté que l’armée a été surprise par l’ampleur des tirs du Hezbollah ce samedi et sa décision de changer sa politique en matière de puissance de feu en riposte à l’extension de l’opération terrestre de l’armée israélienne.

Commentant le ciblage des colonies, les médias israéliens constatent que « le Hezbollah intensifie ses tirs ».

Ce samedi, la Résistance a rendu compte d’une embuscade aux engins piégés qui ont explosé à l’aube au passage d’une force qui s’infiltrait dans la localité d’al-Ghandouriyeh, ce qui l’a poussé à battre en retraite.

22 opérations vendredi

Vendredi, la Résistance islamique avait revendiqué 22 opérations anti israéliennes : l’une d’entre elles, via un essaim de drones piégés, a visé un groupe de militaires ennemis à proximité de la colonie Netu’a. Cette colonie frontalière avec le Liban a été établie sur les décombres de deux villages palestiniens, Deir Qassem et al-Mansoura. Ils avaient été détruits et vidés de leurs habitants par les groupuscules terroristes sionistes en 1948.

Une autre opération a pris pour cible une batterie Dôme de fer de défense aérienne dans la position militaire de Ras Naqoura (Rosh NaKira)

Cinq opérations de la résistance ont visé les positions militaires al-Malikiya et Nimr al-Jamal ainsi que la caserne Yaftah, le camp des bois de Galilée et le site d’artillerie Kherbet Ma’er en Haute Galilée.

Les autres opérations ont frappé des groupements militaires ou des véhicules ou équipements militaires dans les localités sud-libanaises, dont Haddatha, colline d’al-Ijl, Yohmor Chqif, Zawtar Charqiyeh, al-Qantara, al-Bayyadah, Naqourah, Rchaf, Dibbine.

Dans ses communiqués diffusés par sa tribune médiatique sur Telegram Média de guerre, la résistance insiste que ces attaques s’inscrivent dans le cadre des opérations lancées par la Résistance islamique au Liban en réponse à la violation du cessez-le-feu par l’occupation israélienne et aux attaques qui ciblent les villages du sud du Liban, entraînant le martyre de civils et blessant de nombreux autres civils.

Les raids aériens et bombardements d’artillerie meurtriers israéliens contre le sud et la Békaa de l’ouest ne connaissent pas de répit : notamment ce samedi contre Dibbine, al-Aridh, Srifa, Salaa, Chehabiyeh, Kherbet Selem, Kfar Dounine, Majdal Selem, Kfar Tebnite (8 raids), Yatar, Haris, Kabrikha, Soultaniyeh, Machghara, dans la Békaa de l’ouest (3 raids),…

Une voiture Rapid frappée par un drone ennemi à Najdeh

L’armée ennemie israélienne a émis un nouvel ordre d’évacuation contre 6 villages : Marwaniyeh, Loubiyeh, Maydoune, Ansariyeh, Zefta et Tefahta.

Vendredi, le ministère de la Santé a recensé 11 martyrs dont un secouriste et 8 blessés, dans la ville de Tyr (Sour). 8 ressortissants syriens, dont 6 enfants sont tombés en martyrs dans un raid sur les périphéries de la localité de Adloune.

Selon un récent bilan du ministère libanais de la Santé, le chiffre des martyrs libanais s’élève à 3.355 et celui des blessés à 10.095.

Côté israélien, le ministère de la Santé a annoncé 5 nouveaux blessés vendredi, portant leur nombre total sur le front libanais à 1.008 blessés depuis l’accord de cessez-le-feu avec l’Iran le 8 avril, dont 593 depuis la déclaration du cessez-le-feu au Liban le 17 avril.

« Aux mères hébraïques »

Concernant les vidéos diffusées par Média de guerre, l’une d’entre elles est un clip de propagande en hébreux et en anglais s’adressant « aux mères hébraïques » pour désigner les mères des militaires israéliens les mettant en garder de maintenir le destin de leurs fils aux mains des dirigeants israéliens actuels « corrompus » qui « cherchent une victoire absurde », rappelant ce qui s’était passé dans les années 90 du siècle dernier et le mouvement israélien des 4 mères.

Une autre clip vidéo de propagande dans le même sens est intitulée « Ne les envoyez pas au Liban ».

Média de guerre a en outre diffusé les images des tirs de « missiles de qualité », le 27 mai, contre « des groupements de véhicules et de soldats ennemis » au sud du Liban : notamment à Odaysseh, Tallat Owaydha et Zawtar Charqiyeh,…

Il a aussi diffusé les images datant du même jour d’une frappe de drone piégé contre un char dans la localité de Zawtar Charqiyeh.

Média de guerre a aussi diffusé les images de la frappe de drone piégé contre un véhicule Humer dans la position Manara le 24 mai dernier.