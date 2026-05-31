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    Chaîne israélienne 15: L’armée israélienne a déployé la brigade Golani, la brigade Givati, la 7e brigade blindée, la brigade du feu (Ha-Esh) et l’unité multidimensionnelle pour progresser vers l’axe d’El-Chaqif au sud du Liban.

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