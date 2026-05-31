Pas seulement au Liban… L’inquiétude face aux drones s’étend à la Cisjordanie et suscite des craintes israéliennes

Le correspondant pour les affaires militaires de la chaîne israélienne i24NEWS a révélé, samedi soir, que des centaines de drones ont été saisis en Cisjordanie, soulignant que la menace des drones est désormais devenue une question sensible également dans cette région.

Il a expliqué que l’armée israélienne intensifie son activité dans les territoires palestiniens occupés, à la lumière d’estimations indiquant que les drones lancés depuis la Cisjordanie « pourraient constituer une menace pour de vastes zones, non seulement pour les colonies de Cisjordanie, mais aussi pour certaines parties du centre d’Israël ».

Il a également ajouté que les drones lancés depuis la Cisjordanie pourraient atteindre une longue liste de colonies, confirmant que l’armée israélienne relève son niveau de préparation face à cette menace.

Dans ce contexte, il a indiqué que des soldats de l’armée israélienne ont ouvert, jeudi dernier, le feu près de Ramallah, sur un avion civil après avoir pensé qu’il s’agissait d’un drone.

Il a souligné que l’incident est toujours en cours d’enquête, mais qu’il semble, d’après ce qui a été rapporté, qu’« il y ait un besoin de réglementer tout ce qui concerne les basses altitudes proches du sol en préparation d’une future guerre en Cisjordanie ».

Les drones piégés continuent de représenter un défi majeur pour l’armée d’occupation israélienne sur le front avec le Liban, où il n’existe aucune solution réelle pour faire face à ces drones lancés par la Résistance et qui atteignent leurs cibles.

Dans ce cadre, le journal israélien Haaretz a cité une source au sein de l’armée israélienne affirmant : « L’utilisation de drones par le Hezbollah nous a pris par surprise, et nous n’y sommes pas préparés ».

La source au sein de l’armée d’occupation a reconnu pour le journal l’absence de « réponse opérationnelle efficace » contre ces drones.

Source : Médias