L’Iran va créer un centre de soutien aux drones

Le porte-parole du ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées, le général de brigade Reza Talaï-Nik, a annoncé la création imminente d’un centre de soutien aux drones au sein du ministère, qui servira de plaque tournante pour tous les services liés aux drones civils, à destination des organisations gouvernementales et militaires.

S’exprimant sur la récente approbation des détails de la loi sur les drones civils et de son règlement d’exécution, le général Talaï-Nik a déclaré que ce centre offrira tous les services liés aux drones non militaires aux entreprises civiles et militaires.

Revenant sur la récente guerre d’agression américano-israélienne contre l’Iran, il a rappelé que l’ennemi, au moyen de ses drones les plus avancés représentait une menace sérieuse pour le pays.

Le général Talaï-Nik a dans le même temps mis en avant les capacités de défense aérienne du pays, affirmant que la défense iranienne a réussi à détruire les drones les plus avancés — plus de 16 fois le nombre abattu pendant la guerre des Douze jours — en seulement 40 jours de la récente agression.

Dans chaque société où l’utilisation des drones à usage civil est en cours d’évolution, des mécanismes légaux et une supervision efficace pour empêcher que les drones ne deviennent une menace pour la sécurité publique ou ne causent des dommages corporels et matériels doivent être mis en place a expliqué le porte-parole du ministère iranien de la Défense.

Le général de brigade a souligné que « cette loi comble une lacune législative importante en réglementant la propriété, l’exploitation et l’utilisation des drones civils, tout en établissant des mécanismes de contrôle pour prévenir leur utilisation abusive ou leur déploiement à des fins menaçantes pour la sécurité publique. Elle vise également à soutenir les producteurs, les importateurs, les exportateurs et les utilisateurs grâce à des mesures de simplification juridique et procédurale. »

« Lors de certaines phases de la guerre imposée des Douze jours, nous avons constaté que des drones civils étaient utilisés contre la sécurité du pays. Cette loi a créé un effet dissuasif initial, et une fois que certains actes ont été criminalisés, de tels incidents ont diminué », a-t-il ajouté.

D’après ces termes, les domaines d’utilisation des drones civils s’élargissent rapidement. Ils sont notamment employés dans la cartographie, l’enregistrement des terres et des propriétés, le cadastre, l’hydrographie, la pédologie, la géologie, l’imagerie et les opérations de secours — en particulier dans les zones inaccessibles où les équipes de secours ne peuvent accéder.

Il a souligné qu’avant la récente guerre d’agression, le ministère de la Défense avait livré la première flotte de drones à la Société du Croissant-Rouge iranienne. Les drones sont également utilisés pour la surveillance environnementale, l’exploitation minière et l’agriculture, y compris la pulvérisation des vergers et des champs.

Concernant les exportations, il a indiqué que le gouvernement aidera les entreprises de drones par la vice-présidence chargée de la science et de la technologie, avec le soutien du ministère de la Défense et la douane iranienne.

Le général Talaï-Nik a indiqué qu’avec le développement technologique, les entreprises basées sur le savoir pourraient devenir d’importants exportateurs de drones civils. Des incitations, un soutien, des allègements fiscaux et des prêts seront offerts à cette fin, a-t-il ajouté.

Source : Avec PressTV