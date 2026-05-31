Liban : le Premier ministre accuse Israël de mener une politique de la terre brûlée

Le Premier ministre libanais a accusé samedi Israël de mener une « politique de la terre brûlée » à l’encontre de son pays, après de nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur.

Dans un discours télévisé, Nawaf Salam a jugé que la « politique de la terre brûlée et de punition collective » menée par le pays voisin « ne lui apportera ni la sécurité ni la stabilité ».

« Ce à quoi nous avons assisté n’est pas seulement une expansion et un franchissement de frontière par Israël. Israël ne cible pas des lieux précis, mais adopte une politique de destruction totale. Ce que fait Israël n’est pas seulement une violation de la souveraineté du Liban, mais un acte d’effacement de l’histoire », a-t-il déploré.

Des tirs d’artillerie israéliens ont visé vendredi les abords de la forteresse médiévale de Beaufort (Chqif) , au lendemain des déclarations du ministre de la Culture s’inquiétant du « danger sérieux » posé par les attaques israéliennes au patrimoine.

Dans un communiqué, le président Joseph Aoun et le Premier ministre ont dénoncé « les pratiques condamnables d’Israël », « l’extension » de ses attaques ainsi que la « poursuite des bombardements et de la destruction au bulldozer des habitations et des sites historiques ».

Evoquant les nouvelles discussions israélo-libanaises qui ont eu lieu vendredi à Washington, le Premier ministre libanais a défendu la poursuite des négociations directes avec Israël, les qualifiant « la voie la moins coûteuse » pour Beyrouth, tout en admettant que « leurs résultats ne sont pas garantis ».

Source : Divers