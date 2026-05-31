The New York Times: Trump transmet ses modifications sur le projet d’accord… les différends avec l’Iran reportés aux négociations

Le quotidien américain The New York Times révèle, sur la foi de responsables américains, que le président Donald Trump a « durci les conditions du projet d’accord potentiel avec l’Iran » avant de transmettre ses modifications à Téhéran.

Selon ces officiels, les ajustements décidés par Trump « ont été formulés avec l’aide de médiateurs », notamment le Pakistan.

Le journal cite par ailleurs une source proche du dossier, selon laquelle le cadre de négociation proposé prévoit la fin de la guerre en échange de la levée par l’Iran du blocus sur le détroit d’Ormuz.

Cette même source ajoute que les principaux points de friction, y compris le programme nucléaire iranien, seront reportés à des cycles de négociations ultérieurs.

En parallèle, des détails financiers commencent à filtrer via les canaux iraniens (notamment le groupe de média Seda va Sima). Les modifications de Trump s’inscrivent dans un projet de compromis plus large où les États-Unis s’engageraient à libérer, sous 60 jours, 12 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés en devises étrangères.

Pour éviter les pièges des accords passés, où Téhéran récupérait des fonds juridiquement « bloqués » ou inutilisables, le gouverneur de la Banque centrale d’Iran s’est récemment rendu au Qatar. L’objectif de ce déplacement était de négocier, sous l’égide de Doha, des garanties bancaires solides garantissant à l’Iran un accès total, fluide et sans restriction à ces ressources via des banques tierces, dès que le feu vert politique sera donné.

Source : Médias