Sud-Liban : Un soldat israélien d’une brigade d’élite abattu et 4 autres blessés à Zaoutar. Des Merkava et des rassemblements de l’occupation ciblés à Al-Bayyadah et Yohmor El-Chaqif

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« Un soldat israélien de la brigade d’élite Sayeret Givati a été abattu et 4 autres blessés à la suite de l’explosion d’un drone piégé lancé par le Hezbollah samedi soir dans la région de Zaoutar, au sud du Liban », c’est ce qu’a rapporté la radio de l’armée de l’ennemi israélien.

Le correspondant de la radio de l’armée de l’ennemi israélien a indiqué: « La frappe du drone piégé à 22h30 samedi soir contre les forces de Givati constitue un point particulièrement préoccupant. Cela indique que le Hezbollah semble posséder la capacité de cibler les forces de l’armée israélienne à l’aide de drones, même pendant les heures nocturnes. Il s’agit selon toute vraisemblance de drones équipés de dispositifs de vision nocturne, permettant de guider les appareils en temps réel et de frapper les forces même dans l’obscurité ».

Entre-temps, la Résistance islamique au Liban a annoncé avoir ciblé, dans la nuit de samedi à dimanche, un char israélien Merkava dans la localité d’Al-Bayyadah à l’aide d’un missile guidé, confirmant l’avoir atteint directement.

Dans un autre communiqué, la Résistance a indiqué avoir ciblé, par un tir de salves de roquettes, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation dans cette même localité d’Al-Bayyadah (Sud-Liban).

Elle a également annoncé avoir visé, par un autre tir de roquettes, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation à la périphérie est de la localité de Yohmor El-Chaqif.

Plus tôt dans la journée de samedi, la Résistance avait annoncé l’exécution d’une série d’opérations contre des positions, des rassemblements et des véhicules appartenant à l’armée d’occupation israélienne, ciblant de surcroît des colonies dans le nord de la Palestine occupée.

La Résistance a notamment fait part d’une embuscade tendue contre une force israélienne qui tentait d’avancer vers la périphérie de la localité de Debbine : les combattants ont fait exploser un engin explosif au passage de la force d’occupation avant de mener deux affrontements aux armes légères et moyennes, contraignant cette force à battre en retraite.

Pendant ce temps, les médias israéliens ont évoqué ce qu’ils ont qualifié « d’événements graves » à la frontière avec le Liban, faisant état de plusieurs morts et blessés dans les rangs des forces israéliennes. De son côté, la chaîne israélienne i24NEWS a rapporté, samedi, que les bombardements depuis le Liban se poursuivaient et que « pour la première fois depuis trois semaines, des missiles ont été tirés vers Nahariya ».

Source : Médias