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Le bureau des médias du gouvernement à Gaza : L’occupation israélienne ne s’est pas engagée à respecter les clauses de l’accord de cessez-le-feu et poursuit les tueries, le génocide, le siège et la famine à l’encontre de la population de Gaza
02-06-2026 06:39 AM
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