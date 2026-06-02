Liban : La Résistance repousse deux incursions israéliennes à Hadatha et Al-Bayyadah dans le Sud

La Résistance islamique au Liban a annoncé, mardi à l’aube, avoir repoussé une tentative d’avancée israélienne dans le village de Hadatha (district de Bint Jbeil) ainsi qu’une autre tentative d’avancée dans le village d’Al-Bayyadah (district de Tyr), dans le sud du Liban.

Dans un communiqué, la Résistance a déclaré avoir fait exploser des engins explosifs au passage de la force israélienne qui progressait vers Hadatha, ce qui a mis hors d’usage deux véhicules blindés et empêché « l’armée » d’occupation de progresser, avant de cibler un char « Merkava » à l’aide d’un drone suicide « Ababil » et d’inonder la force israélienne d’avancée sous des salves de roquettes et des obus d’artillerie.

Les combattants de la Résistance ont ensuite ciblé à nouveau deux chars Merkava dans la zone d’Al-Balou’ à Hadatha avec des drones suicide Ababil, atteignant leurs cibles de manière certaine.

Plus tard, la Résistance a annoncé avoir ciblé un char « Merkava » – le troisième dans la zone d’Al-Balou’ – par des missiles directs, entraînant sa destruction, et ce, à la lumière de la riposte continue contre l’avancée de la force israélienne.

Blocage de la tentative d’avancée israélienne dans le village d’Al-Bayyadah

Dans un contexte similaire, la Résistance a indiqué qu’après avoir repéré une force israélienne mécanisée composée d’un char Merkava et de trois véhicules de type Hummer progressant vers la zone d’Al-Hamra, au nord du village d’Al-Bayyadah, elle a ciblé le char Merkava avec un missile guidé, l’atteignant directement, ce qui a contraint la force d’avancée à battre en retraite sous un déluge d’obus d’artillerie.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’opposition continue aux tentatives d’avancée et d’incursion israéliennes, ainsi que des efforts visant à fixer des points d’occupation à l’intérieur du territoire libanais, peu après l’annonce américaine d’une « trêve » entre le Liban et l’occupation israélienne le 16 avril dernier.

Source : Médias