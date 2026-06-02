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Correspondant d’Al-Manar : Raids israéliens contre la ville de Nabatieh et la localité de Kfar Sir, dans le sud du Liban
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