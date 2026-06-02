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    Correspondant d’Al-Manar : Raids israéliens contre la ville de Nabatieh et la localité de Kfar Sir, dans le sud du Liban

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      Commandement du Front intérieur sioniste : Les sirènes d’alarme retentissent à Margaliot, Menara et Kiryat Shmona suite à l’infiltration d’un drone en provenance du Liban

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      Sud-Liban : La Résistance repousse deux incursions israéliennes à Hadatha et Al-Bayyadah

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