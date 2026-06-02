Maariv: Les Haredim, le Hezbollah et Trump… Chaque partie dicte à « Israël » ses propres équations

Le journal israélien Maariv a reconnu que « la peur de Netanyahou face à Trump est plus grande que sa pression découlant des habitants du Nord et que le cri du public face au fait que les soldats de l’armée se trouvent actuellement dans un stand de tir aux pigeons au Liban. L’armée, malgré l’arrivée de l’été, est embourbée jusqu’au cou dans le marécage libanais ».

« L’échelon politique pratique les ruses et les artifices »

Le journal a déclaré : « Au sein de l’armée israélienne, on est conscient que la déclaration du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et du ministre de la Guerre, Israel Katz, selon laquelle ils ont donné des directives à l’armée pour attaquer à Beyrouth, n’était qu’une manœuvre de l’école Netanyahou pour empêcher l’armée de ne pas attaquer au Liban ».

Il a souligné que « le problème complexe est que les chefs de l’armée sont terrifiés par eux-mêmes, et ont peur de présenter leur position professionnelle au public : ce qu’il faut réellement faire au Liban, loin des ruses et des artifices pratiqués par l’échelon politique, comme l’occupation du Beaufort (citadelle de Chqif) en tant que symbole mis en scène comme la forteresse de notre existence ».

Le journal a fait remarquer que « la déclaration du Premier ministre et du ministre de la Guerre a immédiatement créé une nouvelle-ancienne équation, lorsque les Iraniens ont annoncé qu’ils étaient les souverains au Liban, et ont donc immédiatement arrêté les discussions avec les Américains, annonçant même qu’ils intensifieraient le blocus maritime en retenant des navires dans le détroit d’Ormuz et le détroit de Bab al-Mandeb. Cela a suffi pour que le président des États-Unis appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le mette au pied du mur ».

« Le rugissement du lion s’est transformé en miaulement de chat »

Le journal a poursuivi : « Netanyahou peut maintenant pousser un soupir de soulagement, car il dispose d’une explication convaincante pour la situation sécuritaire dangereuse dans le Nord et l’échec militaire et politique de la guerre du « Rugissement du Lion », qui s’est transformée en un miaulement de chat : oui, cette fois encore, il n’est pas responsable de l’échec, et il semble, contrairement à l’accoutumée, que l’accusé cette fois ne sera ni la conseillère juridique du gouvernement, ni la Cour suprême de justice, mais que c’est le président Donald Trump qui est le coupable ».

Il a ajouté : « Du chaos dans les rues au marécage libanais. Israël ressemble à un État où chaque partie lui dicte ses propres équations : les Haredim de l’intérieur, le Hezbollah de l’extérieur, et Trump au-dessus de tout le monde ».

Le journal a estimé que « dans un État normal et sérieux, plusieurs choses auraient dû se produire ce matin (mardi), notamment la démission du gouvernement et de son chef pour qu’ils rentrent chez eux, et avant cela, l’inspecteur général de la police et une série de ses hauts commandants auraient dû rendre les clés, en annonçant leur échec à gérer les manifestations des Haredim ».

Il a poursuivi : « Mais nous ne sommes pas dans un État normal. C’est l’État d’Israël, où quiconque sort du système peut faire ce qu’il veut et dicter ses équations à l’État. Cela se produit aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ».

« Les manifestations des Haredim et leur comportement sont une tache de honte »

Le journal a souligné que « les manifestations des Haredim et leur comportement représentent une tache de honte. Chaque jour, des combattants de l’armée israélienne tombent dans les combats au Liban. Et les fardeaux qui pèsent sur les soldats du service régulier et de la réserve sont devenus insupportables ».

Il a accusé la police d’avoir « manifesté à nouveau de la faiblesse et de la lâcheté dans tout ce qui concerne les violations de l’ordre public par les Haredim ».

Il est indiqué dans un communiqué publié par le « Forum des inspecteurs généraux et des commandants de police à la retraite » : « Quiconque a fermé les yeux et n’a pas sévi contre l’intrusion d’élus du public et d’anarchistes dans les bases de l’armée israélienne à Beit Lid et Sde Teiman, ne devrait pas être surpris de l’assaut de la foule, poussée par ses dirigeants, contre les commissariats de police, et ne devrait pas être surpris si le prochain assaut vise les sièges du gouvernement ».

Le communiqué a accusé « la gestion par la police des violations de l’ordre public par les Haredim à long terme, ainsi qu’hier, d’être une gestion « de façade », de tromperie et d’esquive », soulignant que « les Haredim ont imposé des équations inquiétantes, selon lesquelles l’application de la loi contre les déserteurs du service et les contrevenants de la communauté haredie sera accueillie par la paralysie de l’État ».

Source : Médias