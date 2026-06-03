Liban: 12 martyrs dans les agressions israéliennes

Les frappes se poursuivent malgré les promesses d’apaisement de Washington, où des diplomates libanais et israéliens poursuivent mercredi leur quatrième session de négociations.

Selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), une frappe d’un drone a visé une voiture sur la route de Khaldé, au sud de la capitale.

Le correspondant d’al-Manar a fait état de deux raids de drones, le premier ayant loupé le véhicule, une Nissan, et le second ayant traqué les hommes qui avaient fui la voiture.

L’Ani a par ailleurs fait état de frappes sans avertissement sur une vingtaine de localités dans le sud du pays mercredi, dont Hoch al-Mayadeen, Sidiqine, Srifa, Tebnine, Haroufe, Nabatiyeh, Nabatiyeh Fawqa, Jibchite, Habouche, Ghandouriyeh, Faroune, Arabsalim, Choukine, Zarzariyeh, Blate, Chohour,Kharayeb, Aadchite, Kfartebnite… Le village de Debbine a fait l’objet à lui seul de 9 raids.

Images de destructions dans plusieurs localités sud-libanaises

L’armée ennemie israélienne a adressé des ordres d’évacuation aux habitants de plusieurs villages.

Selon un bilan préliminaire, 12 martyrs ont été recensés, dont 4 ressortissants syriens et deux palestiniens, tués dans deux frappes sur le secteur d’al-Hoch al-Mayadeen, près de la ville millénaire de Tyr. Un média d’Etat a fait état de deux frappes israéliennes sur des routes de ce secteur.

Le secouriste martyr Hassan Mohammad tué à Chohour

Un secouriste martyr

Des médias locaux ont rapporté que depuis ce matin, l’ennemi israélien a pris pour cible 6 véhicules : deux à Zahrani, deux à al-Hoche, un à Haroufe et un à Khaldé.

L’armée libanaise a fait état de deux militaires blessés dont un officier dans le raid de drone sur un véhicule sur la route menant de Zahrani à Nabatiyeh.

Ces bombardements ont fait 3.468 martyrs selon le dernier bilan du ministère libanais de la Santé.

Source : Divers