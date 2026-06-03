Média israélien : Washington projette de former l’armée libanaise pour qu’elle affronte le Hezbollah

Selon la chaîne de télévision publique Kan, citant des sources bien informées, les États-Unis prévoient de former l’armée libanaise pour affronter le Hezbollah et, à terme, le désarmer.

Selon le rapport, cette initiative américaine qui bénéficie du soutien israélien a été discutée lors de discussions entre les délégations israélienne et libanaise à Washington, dans le but de parvenir à un accord de cessez-le-feu permanent et de progresser sur la voie du désarmement du pays.

Les responsables informés de la réunion ont indiqué que les discussions se déroulent dans une atmosphère positive et ont abouti à certains points d’accord.

Dans un contexte connexe, les États-Unis ont cherché au cours des dernières 48 heures à obtenir une position publique et officielle du Hezbollah concernant un cessez-le-feu, selon une approche américano-israélienne fondée sur l’équation portant sur l’arrêt des frappes contre les colonies israéliennes du nord en échange de l’arrêt des frappes contre les banlieues sud. Le but étant qu’il suspende les opérations de résistance contre les forces d’occupation, admet la réalité sur le terrain et laisse le traitement du dossier de l’occupation aux négociations libano-israéliennes.

Selon le journal libanais al-Akhbar, Hezbollah, qui avait reçu des communications directes de la présidence et d’autres médiateurs, s’est abstenu pendant plus de deux jours de donner une réponse directe. Il a laissé la gestion des communications au président du Parlement, Nabih Berri qui a clairement fait savoir aux médiateurs américains et régionaux que sa garantie de l’engagement du Hezbollah en faveur du cessez-le-feu restait conditionnée à un engagement américain en faveur d’un cessez-le-feu global, sans aucune violation ni exception sous quelque prétexte que ce soit, et que ce cessez-le-feu devait s’accompagner de l’annonce d’un calendrier pour le retrait des forces d’occupation

Source : Divers