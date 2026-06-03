Sud-Liban : la résistance envoie un drone de reconnaissance filmer de nuit la citadelle de Chqif (Beaufort)

Le Média de guerre de la Résistance islamique a envoyé ses drones de reconnaissance FPV aux fibres optiques pour prendre en images la citadelle de Chqif-Arnoune (Forteresse de Beaufort), occupée depuis dimanche par les forces ennemies israéliennes.

Après avoir exposé les déclarations télévisées des dirigeants israeliens qui se vantaient de la prise de cette citadelle historique qui surplombe la vallée du fleuve du Litani, la vidéo clip montre des images nocturnes de la forteresse, où l’on peut voir des soldats israéliens monter ou descendre des escaliers, et l’endroit où sont stationnés les véhicules et chars israéliens.

L’enregistrement précise qu’il s’agit d’un survol de reconnaissance nocturne via une caméra thermique fixée à un drone d’assaut Ababil.Ces images ont été prises le 1er juin.

Média de guerre a également publié les images datant du 24 mai des tirs de roquettes, d’obus et de drones d’attaque en direction de postes ennemis israeliens au sud du Liban