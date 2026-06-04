Araghchi à Khalil al-Hayya : Nous continuerons à soutenir la Résistance, notamment en Palestine et au Liban

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réaffirmé « le soutien indéfectible de Téhéran à la résistance légitime des peuples de la région, en particulier en Palestine et au Liban, contre l’occupation et l’agression israéliennes ».

Lors d’un entretien téléphonique avec Khalil al-Hayya, membre de la direction du Hamas, M. Araghchi a salué « la détermination du peuple palestinien et des factions de la résistance face aux attaques israéliennes ».

M. Araghchi a renouvelé ses condoléances à Khalil al-Hayya suite au martyre de son fils et de plusieurs autres chefs de la résistance à Gaza.

De son côté, Khalil al-Hayya a salué « la position de l’équipe de négociation iranienne et son insistance sur un cessez-le-feu simultané sur tous les fronts de la région, ainsi que le soutien apporté par la République islamique d’Iran à la lutte du peuple palestinien ».

Khalil al-Hayya a expliqué que « l’entité sioniste entrave la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza », et a réaffirmé « l’engagement de la Palestine à poursuivre la résistance jusqu’à la réalisation de ses objectifs nationaux ».

Il a félicité l’Iran « pour sa grande victoire face à l’agression et a renouvelé ses condoléances pour le martyre de plusieurs hauts responsables et dirigeants iraniens lors de la récente agression américano-israélienne ».

Source : Médias