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    Correspondant d’Al-Manar : L’aviation militaire ennemie a mené un raid à l’aube sur la zone côtière d’Al-Barak, à la lisière de la localité d’Al-Adoussieh, dans la région de Zahrani

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