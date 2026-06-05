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    Hezbollah : Accuser la Résistance d’avoir ciblé le quartier général de la Finul à Dibbine est une pure invention et un mensonge absolu

      Rédaction du site

      Le Hezbollah a déclaré, dans un communiqué publié jeudi soir face aux fausses allégations de l’ennemi israélien concernant la Finul : « L’ennemi israélien persiste à inventer des récits mensongers et à fabriquer des accusations calomnieuses contre la Résistance. Cette politique de désinformation systématique cherche à couvrir des crimes désormais flagrants aux yeux du monde entier ».

      Le Hezbollah a souligné que « l’accusation de l’ennemi selon laquelle la Résistance aurait ciblé le quartier général de la Finul à Dibbine, tuant l’un de ses soldats, est une pure invention. Cette accusation émane d’un ennemi qui n’a jamais caché son hostilité envers la force internationale au Sud-Liban et qui cherche constamment à réduire son rôle, car elle reste le témoin vivant de ses agressions et de ses violations continues de la souveraineté libanaise ».

      Réaffirmant « son attachement permanent au rôle de la Finul au Sud-Liban dans le cadre de ses mandats internationaux », le Hezbollah a conclu : « Nous présentons nos plus sincères condoléances au commandement des forces internationales ainsi qu’à la famille du soldat, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés ».

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