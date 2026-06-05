Liban : Martyrs et blessés dans des agressions israéliennes contre le Sud et la Békaa occidentale

L’occupation israélienne a poursuivi ses agressions contre le sud et l’est du Liban au cours de la soirée de jeudi. Le ministère libanais de la Santé a fait état de 8 martyrs et 15 blessés lors des raids sur Sohmor dans la Békaa ouest, ainsi que sur Al-Massaken et Arab al-Jall dans le Sud.

Les raids israéliens ont ciblé les localités de Deir al-Zahrani, Qalaouiyeh, Kafra, Touline, Zrarieh, Ein Qana et Toul, en plus de la ville de Nabatiyeh. Les bombardements de l’artillerie israélienne ont quant à eux visé les localités de Sejoud, Kfar Remmane, Srifa, Safad al-Battikh, Baraachit et Mrouj Aramta, dans le Sud.

Par ailleurs, le correspondant d’Al-Manar a indiqué que l’aviation de l’occupation a agressé la zone de Jall al-Bahr, près de l’hôpital Jabal Amel à Tyr, dans le sud du pays. La Défense civile a déclaré avoir mené des opérations de secours suite à des raids israéliens ayant ciblé des bâtiments dans la ville de Tyr, parvenant à extraire 4 civils blessés et à les transférer vers un hôpital.

Ces martyrs et blessés s’ajoutent au bilan cumulé depuis l’extension de l’agression israélienne contre le Liban le 2 mars 2026, qui a atteint 3 468 martyrs et 10 577 blessés, selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé. L’occupation israélienne poursuit ainsi sa violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril dernier.