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Mohsen Rezaï, conseiller militaire du Guide suprême iranien : nous transformerons le nord des territoires occupés en enfer, si l’ennemi avance vers banlieue sud de Beyrouth.
05-06-2026 10:39 AM
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Médias israéliens : Atterrissage d’un hélicoptère militaire à l’hôpital Tel Hashomer.
12:50
La Résistance islamique tire des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la zone d’al-Balou’, à la périphérie de la localité de Haddatha.
12:44
La Résistance islamique a tiré, jeudi à 23h30, des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à la périphérie de la localité de Haddatha.
12:06