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    Sud-Liban : 10 militaires israéliens blessés jeudi dans les combats (Ministère israélien de la Santé)

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      Médias israéliens : Atterrissage d’un hélicoptère militaire à l’hôpital Tel Hashomer.

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      La Résistance islamique tire des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la zone d’al-Balou’, à la périphérie de la localité de Haddatha.

      La Résistance islamique tire des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la zone d’al-Balou’, à la périphérie de la localité de Haddatha.

      La Résistance islamique a tiré, jeudi à 23h30, des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à la périphérie de la localité de Haddatha.

      La Résistance islamique a tiré, jeudi à 23h30, des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à la périphérie de la localité de Haddatha.