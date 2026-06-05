vendredi, 05/06/2026   
   Beyrouth 13:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Conseiller du guide de la Révolution iraniennes pour les affaires militaires, Mohsen Rezaï : Nous transformerons le nord d’« Israël » en enfer si l’ennemi fait un pas vers la banlieue sud de Beyrouth

      En Lien

      Médias israéliens : Atterrissage d’un hélicoptère militaire à l’hôpital Tel Hashomer.

      Médias israéliens : Atterrissage d’un hélicoptère militaire à l’hôpital Tel Hashomer.

      La Résistance islamique tire des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la zone d’al-Balou’, à la périphérie de la localité de Haddatha.

      La Résistance islamique tire des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la zone d’al-Balou’, à la périphérie de la localité de Haddatha.

      La Résistance islamique a tiré, jeudi à 23h30, des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à la périphérie de la localité de Haddatha.

      La Résistance islamique a tiré, jeudi à 23h30, des obus d’artillerie contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à la périphérie de la localité de Haddatha.