Rapport : La coopération d’un conseiller de Mohammed ben Zayed avec le Mossad : une collaboration sous couvert d’une entreprise d’énergies renouvelables

L’agence de presse iranienne Tasnim, citant une source sécuritaire, a révélé de nouvelles informations concernant la coopération en matière de sécurité entre l’un des plus importants conseillers du président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed, et les services de renseignement israéliens. La source a expliqué que « le conseiller travaillait avec les services de renseignement israéliens sous couvert d’une entreprise d’énergies renouvelables ».

La source sécuritaire a également expliqué que « le conseiller de ben Zayed rencontrait des responsables du Mossad dans certains locaux de l’entreprise, où son agenda et ses positions étaient coordonnés lors de ces réunions ».

Création d’un réseau émirati influent pour surveiller le commerce iranien

Le rapport indique que « le conseiller de ben Zayed, en coopération avec l’entreprise susmentionnée, a constitué un réseau composé initialement de 17 personnalités émiraties influentes, principalement des cheikhs et quelques hommes d’affaires émiratis, avant que ce réseau ne s’étende par la suite ».

Selon cette source, « la mission principale du conseiller du président des Émirats arabes unis était d’apporter une aide précieuse aux Israéliens pour identifier les activités commerciales iraniennes aux Émirats arabes unis et en révéler les détails au Mossad ».

Toujours selon cette source sécuritaire, le Mossad a initialement créé « cette société sous couvert d’énergies renouvelables, avant d’ouvrir un bureau à Abou Dhabi ». La source a précisé que « de hauts responsables du gouvernement des Émirats arabes unis, notamment les dirigeants d’Abou Dhabi, étaient parfaitement au courant de la véritable nature de cette société et de ses activités de renseignement ».

La source a conclu en indiquant que « la nature des activités de cette société était dissimulée à la population des Émirats arabes unis, à certains cercles politiques, et même aux dirigeants de certains des sept autres émirats ».

Dans les coulisses des liens entre un conseiller de Mohammed ben Zayed et les services de renseignement israéliens : les étapes de son recrutement depuis 2007

Dans ce contexte, l’agence de presse Tasnim a révélé hier, jeudi, citant une source sécuritaire, que « les liens entre l’un des plus importants conseillers de Mohammed ben Zayed et ses activités avec les services de renseignement israéliens ont débuté en 2015 ».

Selon cette source, « la surveillance israélienne du conseiller du président des Émirats arabes unis est entrée dans une nouvelle phase à partir de 2015, après que ce dernier ait suscité l’intérêt des services de sécurité israéliens depuis 2007 en raison de la nature de ses fonctions ».

La source a indiqué que « l’importance de ce conseiller pour Israël a été initialement découverte au sein du ministère israélien des Affaires étrangères ».

Source : Médias