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    Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, vendredi à 20h45, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien aux abords sud-est de la localité de Yahmar El-Chakif, au moyen de deux drones d’assaut

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      Gaza : Près de 73 000 martyrs à la suite de l’agression israélienne depuis le 7 octobre 2023

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      Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de guerre ennemie a mené un raid sur la localité de Choukin, au sud-Liban

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      Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, vendredi à 20h45, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien aux abords sud-est de la localité de Yahmar El-Chakif, au moyen de deux drones d’assaut

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