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Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, vendredi à 20h45, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien aux abords sud-est de la localité de Yahmar El-Chakif, au moyen de deux drones d’assaut
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