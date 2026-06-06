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    Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, ce samedi à 07h30, un char Merkava sur le site nouvellement établi de Blat, à l’aide d’un drone Ababil, atteignant sa cible avec succès

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      NBC: Le Pentagone relève la menace de l’espionnage israélien au niveau le plus élevé… Pourquoi ?

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      Hezbollah: L’agression criminelle et lâche menée par l’ennemi sioniste contre un véhicule militaire appartenant à notre armée nationale, entraînant le martyre de deux officiers et d’un soldat, est un crime caractérisé et délibéré qui s’ajoute aux crimes qu’il commet contre notre peuple libanais

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