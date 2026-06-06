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Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, ce samedi à 07h30, un char Merkava sur le site nouvellement établi de Blat, à l’aide d’un drone Ababil, atteignant sa cible avec succès
06-06-2026 13:41 PM
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