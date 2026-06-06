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    Bande de Gaza : nouveau bilan de la guerre génocidaire israélienne : plus de 72.961 palestiniens martyrs et 173.092 blessés depuis le 7 octobre 2023.

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      Sud-Liban : la Résistance islamique assure avoir repoussé un drone ennemi Hermès 450 au-dessus de la localite d’al-Chahabiyeh.

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      Liban : nouveau bilan des victimes depuis le 2 mars : 3.593 martyrs et 10.990 blessés. (Ministère de la Santé)

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      Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, se rend ce samedi dans la capitale iranienne, pour une visite diplomatique urgente en vue de livrer un message de la part d’Islamabad au guide suprême de la RII. (Agence Irna)

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