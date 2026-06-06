CNN révèle qu’Israël a déployé des forces dans 4 pays pendant la guerre contre l’Iran

Selon un reportage de CNN publié vendredi, Israël a déployé des forces spéciales en Azerbaïdjan, aux Émirats arabes unis, en Irak et au Somaliland pendant sa guerre contre l’Iran. Certaines de ces installations ont été mises en place avec l’accord des autorités locales, tandis que d’autres pourraient ne pas l’avoir été.

CNN a cité quatre sources proches du dossier affirmant que des agents du Mossad et des unités militaires israéliennes d’élite, dont une unité de sauvetage aéroportée de l’armée de l’air israélienne, ont été envoyés dans le sud de l’Azerbaïdjan, près de la frontière iranienne et à environ 100 kilomètres de la ville de Tabriz, au point le plus proche.

D’après les informations disponibles, ces individus menaient des opérations de drones et des missions de collecte de renseignements.

Selon une source citée par CNN, l’une des opérations lancées depuis le territoire azerbaïdjanais a été l’assassinat de Rahman Moghaddam, chef du département des opérations spéciales de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique, le 4 mars.

Le lendemain, des drones ont bombardé l’aéroport international de Nakhitchevan et un village voisin en Azerbaïdjan. Bakou a accusé l’Iran d’être à l’origine de l’attaque, ce que Téhéran a nié.

CNN a également rapporté qu’Israël s’était préparé à une opération secrète le long de la frontière azerbaïdjano-iranienne lors des manifestations en Iran en janvier. La mission visait à préparer le terrain pour de futures opérations en établissant des capacités de surveillance dans la région.

Des forces spéciales et des avions furtifs ont ensuite été utilisés pour installer du matériel de collecte de renseignements dans la zone, qui aurait servi à espionner les mouvements et les installations militaires iraniennes.

L’ambassade d’Azerbaïdjan à Washington a rejeté ces affirmations, déclarant à CNN qu’elle rejetait les « allégations sans fondement » selon lesquelles le territoire azerbaïdjanais aurait été utilisé dans des opérations contre des pays tiers.

Israël entretient des relations stratégiques étroites avec l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis. Ses relations avec Bakou couvrent les domaines de l’énergie, de la défense et de la cybersécurité, tandis que sa coopération avec Abou Dhabi inclut des partenariats économiques, de renseignement et de sécurité

Axios et le Financial Times ont tous deux rapporté qu’Israël avait déployé des troupes, une batterie de missiles Dôme de fer et d’autres systèmes de défense aérienne aux Émirats arabes unis pendant la guerre.

CNN a également rapporté que le Somaliland, république autoproclamée du nord de la Somalie non reconnue internationalement, abrite des sites israéliens secrets. Les autorités du Somaliland n’ont pas immédiatement réagi à ces informations.

CNN a rapporté les allégations publiées le mois dernier par le Wall Street Journal et le New York Times, selon lesquelles Israël aurait établi deux installations secrètes en Irak pendant le conflit.

Source : Médias