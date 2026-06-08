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    QG Khatam al-Anbiya : En cas de poursuite de l’agression et des actes malveillants, la riposte sera encore plus ferme et plus sévère.

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      Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI : la fausse entité sioniste et ses soutiens devraient tirer les leçons de notre riposte.   

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      Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de drones Ababil vers 13h00 contre un véhicule de transport logistique de munitions de l’armée ennemi israélienne dans les périphéries sud-est de la localité de Yohmor al-Chqif.

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      Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI annonce l’arrêt des opérations militaires.

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