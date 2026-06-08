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Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de roquettes contre un groupement militaire ennemi dans la localité de Rchaf.
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