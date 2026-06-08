Le QG Khatam al-Anbiya annonce l’arrêt des opérations et met en garde contre la poursuite des agressions contre le sud-Liban

Le quartier général central Khatam al-Anbiya en Iran a annoncé la cessation des opérations des forces armées après avoir mené une nouvelle vague d’opérations militaires contre des cibles importantes et sensibles dans les territoires occupés.

Un communiqué publié par le quartier général indique : « Suite aux attaques et aux atrocités perpétrées par l’entité sioniste meurtrière dans le sud du Liban et la région de Dahiyeh, qui ont eu lieu avec le soutien de l’Amérique criminelle, les puissantes forces armées iraniennes ont infligé une riposte douloureuse à cette entité en soutien au peuple libanais opprimé. »

Il a ajouté : « La fausse entité sioniste et ses partisans auraient dû tirer des leçons de cette réponse et en tenir compte. »

Bien qu’il ait annoncé un arrêt des opérations, il a réaffirmé que « si les attaques et les actes de mal se poursuivent, y compris au Sud-Liban, des mesures beaucoup plus sévères et décisives qu’auparavant seront prises ».

« L’ennemi a subi de lourdes pertes. »

Plus tôt, le porte-parole du quartier général de Khatam al-Anbiya a annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle vague d’opérations militaires contre des cibles importantes et sensibles dans les territoires occupés, soulignant que l’ennemi avait reçu des coups durs, ciblés et intelligents qui lui avaient infligé des pertes, et qu’il s’agissait d’une opération offensive réussie menée par les puissantes forces de la République islamique d’Iran.

Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, « l’Iran a accepté la demande de cessez-le-feu sur la base d’une nouvelle équation conditionnelle, déclarant que si les attaques israéliennes ou les crimes israéliens et américains se poursuivent au Liban et dans son sud, et pas seulement à Beyrouth, la confrontation reprendra et Téhéran répondra de manière plus violente et significative qu’auparavant. »

Côté israélien, des sources bien informées ont confié pour le quotidien israélien Israel Hayom qu’Israël et les États-Unis auraient transmis un message à l’Iran indiquant qu’il n’y aurait pas d’autres attaques à moins que l’Iran ne tire à nouveau.

Source : Médias