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    Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de drones Ababil vers 12h15 ce lundi contre un véhicule de communication de l’armée ennemie israélienne dans l’entourage de la forteresse de Chqif (Beaufort)

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      Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI : la fausse entité sioniste et ses soutiens devraient tirer les leçons de notre riposte.   

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      Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de drones Ababil vers 13h00 contre un véhicule de transport logistique de munitions de l’armée ennemi israélienne dans les périphéries sud-est de la localité de Yohmor al-Chqif.

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      Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI annonce l’arrêt des opérations militaires.

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