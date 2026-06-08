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Hamas : Nous saluons hautement la riposte iranienne et yéménite contre l’entité sioniste en réaction à ses crimes commis contre le Liban et son peuple digne.
08-06-2026 13:27 PM
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Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI : la fausse entité sioniste et ses soutiens devraient tirer les leçons de notre riposte.
14:24
Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de drones Ababil vers 13h00 contre un véhicule de transport logistique de munitions de l’armée ennemi israélienne dans les périphéries sud-est de la localité de Yohmor al-Chqif.
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Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI annonce l’arrêt des opérations militaires.
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