lundi, 08/06/2026   
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    Radio de l’armée de l’ennemi israélien : Depuis l’attaque, aux alentours de 07h00 du matin, aucune information ne fait état d’autres frappes menées en Iran au cours des six dernières heures.

      En Lien

      Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI : la fausse entité sioniste et ses soutiens devraient tirer les leçons de notre riposte.   

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      Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de drones Ababil vers 13h00 contre un véhicule de transport logistique de munitions de l’armée ennemi israélienne dans les périphéries sud-est de la localité de Yohmor al-Chqif.

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      Le QG Khatam al-Anbiya du CGRI annonce l’arrêt des opérations militaires.

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