ONU : Les violences des colons en Cisjordanie en 2025 ont augmenté de 130 % par rapport à 2024

La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés a révélé dans un nouveau rapport que les civils palestiniens sont systématiquement et délibérément soumis à de graves violations du droit international des droits de l’homme par les forces et les colons israéliens.

Le président du comité, Srinivasan Muralidar, a souligné que les violences des colons en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, sont une « conséquence directe des politiques israéliennes qui soutiennent, facilitent et protègent leurs actions, et leur apportent un soutien financier et militaire », notant que les autorités judiciaires et sécuritaires israéliennes accordent depuis des décennies aux colons l’immunité face aux actes de violence qu’ils commettent.

D’après un rapport de l’ONU, les attaques de colons contre les Palestiniens s’intensifient de façon constante. En 2025, au moins sept Palestiniens ont été tués et 832 autres blessés, soit une augmentation de 130 % du nombre de victimes par rapport à 2024. Le rapport indique également que cette tendance se poursuit en 2026, avec des attaques et des agressions quotidiennes recensées.

Le comité a documenté les crimes commis contre des enfants et des femmes, notamment des agressions, des enlèvements et des sévices infligés à des enfants palestiniens par des colons alors qu’ils vaquaient à leurs occupations, comme jouer, aller à l’école ou s’occuper des animaux et des champs. Ces colons ont également commis ou menacé de commettre des violences sexuelles contre des Palestiniens dans le but de leur inspirer peur et humiliation.

Le rapport ajoute que les actes d’intimidation et de harcèlement pratiqués par les colons à l’encontre des femmes et des filles palestiniennes ont considérablement restreint leurs activités quotidiennes, les ont empêchées d’accéder à des lieux publics tels que les écoles et les lieux de travail, et ont réduit leurs chances d’échapper à des situations abusives telles que la violence domestique.

La commission d’enquête internationale a conclu dans son rapport que la violence des colons en Cisjordanie est utilisée comme un outil de mise en œuvre de la politique du gouvernement d’occupation, car « l’État et les groupes et individus de colons violents œuvrent à la réalisation des mêmes objectifs stratégiques, notamment la poursuite de l’occupation illégale, la consolidation des colonies israéliennes illégales, l’annexion des terres palestiniennes et le déplacement des Palestiniens de leurs terres. »

Un colon armé interdit aux habitants arabes de se rendre à Tarqoumiya à l’ouest de la ville d’al-Khalil et assure que seuls les juifs y sont autorisés.

==Des colons ont attaqué dans la nuit la localité Beit Amirine à Naplouse

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Les autorités de l’occupation ont détruit les deux maisons d’une famille palestinienne à Kherbet Qalqas au sud d’al-Khalil. Mais leurs habitants sont déterminés à rester sur leur terre.

Le média palestinien Quds news rend compte sur son site sur Telegram d’attaques quotidiennes de colons armés contre les Palestiniens de la Cisjordanie. Il indique que ces derniers sont devenus une milice organisée qui travaille en coordination avec l’armée dans le cadre d’équipes d’urgence des colonies appelées Hagmar.

Ils sont armés et entrainés par l’armée. Depuis 2023, 250 mille colons ont fait des demandes pour obtenir des armes, les premiers mois.

Le Hamas met en garde

Le mouvement de résistance islamique « Hamas » a mis en garde contre l’escalade des opérations de démolition menées par l’occupation israélienne dans diverses zones de Cisjordanie, et a récemment annoncé la démolition de dizaines d’installations commerciales et résidentielles à Hébron, dans le cadre d’une guerre ouverte contre la présence palestinienne partout où elle se trouve.

Le Hamas a déclaré mardi dans un communiqué : « Les démolitions généralisées et croissantes en Cisjordanie, qui visent à déplacer notre peuple de ses terres, n’aboutiront pas grâce à la fermeté, à la résilience et au respect des droits de notre peuple, ainsi qu’à l’option de la résistance comme moyen de mettre fin à l’occupation. »

Elle a souligné que ces opérations en cours et ces avertissements de plus en plus insistants constituent une violation flagrante de toutes les normes et lois internationales, une continuation de la judaïsation systématique, du nettoyage ethnique et du ciblage dangereux de notre peuple, ainsi qu’une extension de la guerre d’extermination et de déplacement dans la bande de Gaza et à Jérusalem occupée.

Elle a appelé la communauté internationale, tous les pays et toutes les parties concernées à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux massacres perpétrés lors des démolitions en Cisjordanie et à Jérusalem, et à faire pression sur le gouvernement d’occupation pour qu’il mette fin à ces crimes quotidiens contre le peuple palestinien

Source : Divers