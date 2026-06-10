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Les combattants de la Résistance ont ciblé le quartier général nouvellement établi du commandement de la 401e brigade blindée de l’armée ennemie israélienne dans la localité de Debel, au sud du Liban, à l’aide d’un escadron de drones d’assaut
10-06-2026 13:53 PM
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