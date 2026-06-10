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    Erdogan : « Nous ne permettrons jamais que les illusions de la Terre promise et le projet du Grand Israël se réalisent »

      Rédaction du site

      Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fermement fustigé, ce mercredi, les ambitions expansionnistes d’Israël dans la région, affirmant que ce projet constitue une menace directe vouée à l’échec.

      Devant son groupe parlementaire, il a ainsi déclaré : « Nous sommes pleinement conscients et lucides quant à l’objectif ultime qui se cache derrière les illusions de la « Terre promise » ; et avec l’aide de Dieu, nous ne permettrons jamais que de telles ambitions se réalisent. Ce délire est voué à une immense déception et se soldera par une défaite majeure. »

      Et d’ajouter: « Ceux qui cherchent à étendre l’occupation aux pays voisins font face à la vigilance absolue de notre nation. La Turquie prend toutes les précautions nécessaires pour garantir sa sécurité et celle de son peuple face à ces plans déstabilisateurs qui menacent d’inonder notre région de sang, de larmes et d’oppression. »

      Le président Erdogan a également souligné que les attaques israéliennes contre la Syrie et le Liban ont désormais atteint un point tel qu’elles menacent directement la Türkiye.

      « Nous constatons également des initiatives malveillantes menées par Israël en Méditerranée », a-t-il averti, ajoutant que « personne ne devrait s’y aventurer ».

      Le chef de l’État turc a dans ce contexte réaffirmé que « l’agression d’Israël constitue une menace pour le monde entier et qu’elle doit impérativement être stoppée ».

      Source : Médias

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