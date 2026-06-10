Araghchi condamne l’agression américaine contre l’Iran : « Nous affirmons notre droit à la riposte et à l’autodéfense »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est entretenu, ce mercredi, par téléphone avec ses homologues saoudien et turc des derniers développements régionaux à la suite de l’agression américaine contre des régions du sud de l’Iran.

Lors de ses échanges avec ses homologues turc et saoudien, M.Araghchi a condamné l’agression militaire américaine et la violation de la souveraineté nationale de l’Iran.

Il a réaffirmé le droit de l’Iran à la légitime défense ainsi que le droit des forces armées iraniennes à la riposte.

Et puis dans un message sur X, le chef de la diplomatie iranienne a écrit :

« Malgré ses défaites sur le champ de bataille, les États-Unis ont choisi de mettre à l’épreuve notre détermination », avertissant que les forces armées iraniennes « ne laisseraient aucune attaque ni aucune menace sans réponse ».

« Quittez notre région si vous voulez être en sécurité », a-t-il alerté, rappelant que « l’histoire du golfe Persique compte de nombreux chapitres relatant le destin tragique des forces étrangères qui s’y sont immiscées ».

De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné la récente agression américaine contre le pays, rappelant la responsabilité des États de la région d’empêcher le lancement de toute attaque contre l’Iran depuis leurs territoires, et réaffirmant son droit d’y répondre.

Le ministère a également souligné que les forces armées iraniennes ont frappé les bases et les actifs américains dans la région qui étaient à l’origine de ces agressions.

Source : Médias