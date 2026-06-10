En riposte à l’agression de Washington, l’Iran cible 21 objectifs américains, dont des hangars de chasseurs F-35 à Al-Azraq, en Jordanie

Le QG Khatam al-Anbiya du Corps des Gardiens de la Révolution en Iran (CGRI) a annoncé, ce mercredi à l’aube, que plusieurs bases américaines dans la région ont été violemment frappées par l’armée et les Gardiens de la révolution.

Cette opération intervient en riposte à l’agression américaine contre le sud de l’Iran, lancée sous prétexte du crash d’un hélicoptère Apache.

Le QG a mis en garde l’armée américaine contre toute nouvelle agression envers la République islamique, prévenant que toute récidive se heurtera à des frappes encore plus intenses et plus vastes contre des cibles prédéfinies dans la région. « Un total de 21 objectifs au sein de bases aériennes et navales américaines dans la région ont été visés par le CGRI ».

Dans ce contexte, le CGRI a déclaré avoir ciblé la Cinquième flotte américaine au Bahreïn par une attaque de drones, en réponse à l’agression de Washington. Cette flotte américaine constitue la composante maritime du Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Sa zone d’opérations couvre le Golfe, la mer d’Oman, la mer Rouge, la mer d’Arabie et une partie de l’océan Indien. Son importance stratégique repose sur le contrôle de voies maritimes clés, au premier rang desquelles les détroits d’Ormuz et de Bab al-Mandeb.

Le CGRI a en outre annoncé avoir ciblé la base des forces américaines dans la région d’Al-Jahra, au Koweït au moyen d’une attaque aux drones.

Parallèlement à ces frappes, les Gardiens de la révolution ont étendu leur riposte en Jordanie, ciblant les hangars d’avions F-35 de la base américaine ainsi que le centre de commandement et de contrôle de l’armée américaine à Al-Azraq, en Jordanie.

Ils ont affirmé avoir « détruit 4 objectifs, dont des hangars d’avions de type F-35 sur la base d’Al-Azraq en Jordanie, à l’aide de missiles à longue portée et à combustible solide ».

L’Agence Fars a rapporté que les Gardiens de la révolution ont utilisé des missiles Kheibar Shekan pour frapper les hangars de chasseurs F-35 en Jordanie.

Le CGRI a également annoncé avoir abattu un drone de type MQ-9 lors de combats aériens, détruit par la défense aérienne dans le ciel de Jam, dans la province de Bouchehr (sud de l’Iran). Il a réitéré que tout acte hostile se heurtera à des représailles encore plus sévères et percutantes.

Les États-Unis ont lancé leur agression contre l’Iran au milieu de la nuit de mardi à mercredi, sous prétexte de la « perte d’un hélicoptère Apache » que Donald Trump accuse Téhéran d’avoir abattu près du détroit d’Ormuz.

Cette agression américaine intervient malgré un accord de cessez-le-feu entre les deux parties et la poursuite des négociations, et s’inscrit dans le cadre des violations américaines continues de l’accord depuis le 8 avril dernier.

L’Iran avait déjà fait face à une agression américano-israélienne le 28 février dernier, qui avait duré environ 40 jours et causé des milliers de martyrs et de blessés.

Source : Médias