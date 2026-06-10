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    Le secrétaire général de l’ONU a mis en garde mercredi contre le risque d’un retour d’une « guerre totale » au Moyen-Orient, après de nouveaux échanges de tirs entre l’Iran et les Etats-Unis.

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