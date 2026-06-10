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    Trump affirme que les Etats-Unis vont « attaquer très durement » l’Iran

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      Le député du Hezbollah Ali Fayyad : « Nous avons pleinement confiance dans le président du Parlement Nabih Berri, quant aux principes fondamentaux, et les capacités de la résistance sont considérables. Plus le champ de bataille sera étendu, plus les pertes infligées à l’armée ennemie israélienne seront importantes. »

      Le député du Hezbollah Ali Fayyad : « Nous avons pleinement confiance dans le président du Parlement Nabih Berri, quant aux principes fondamentaux, et les capacités de la résistance sont considérables. Plus le champ de bataille sera étendu, plus les pertes infligées à l’armée ennemie israélienne seront importantes. »

      Le député du Hezbollah Ali Fayyad : « Toute initiative qui ne débute pas par un cessez-le-feu global et qui n’empêche pas Israël de bénéficier de la liberté de circulation est vaine ».

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      Liban : l’ONU annonce l’envoi d’une mission pour enquêter sur les violations du droit international « commises par les parties au conflit armé (…) depuis le 2 mars ».

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