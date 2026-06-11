jeudi, 11/06/2026   
   Beyrouth 12:30
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Ministère iranien des AE : « La poursuite de l’utilisation par l’armée américaine du territoire de certains pays de la région pour agresser l’Iran place ces pays dans le camp des pays agresseurs. »

      En Lien

      Médias israéliens : Une soldate a été blessée par des tirs du Hezbollah dans le sud du Liban.

      Médias israéliens : Une soldate a été blessée par des tirs du Hezbollah dans le sud du Liban.

      Médias israéliens: Des forces militaires israéliennes ont sauté sur un engin explosif au sud-Liban. Deux blessés ont été évacués vers l’hôpital

      Médias israéliens: Des forces militaires israéliennes ont sauté sur un engin explosif au sud-Liban. Deux blessés ont été évacués vers l’hôpital

      Haaretz : Netanyahu a causé une défaite stratégique à « Israël » et a sapé le soutien américain

      Haaretz : Netanyahu a causé une défaite stratégique à « Israël » et a sapé le soutien américain