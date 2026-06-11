Média israélien : les USA construisent une énorme base à proximité de la bande de Gaza

Le journal israélien Israel Hayom a révélé que l’armée américaine a commencé à édifier une grande base près de la colonie de Re’im dans l’enveloppe de Gaza.

Elle devrait servir de centre militaire et civil pour les organisations et les forces qui devraient être déployées dans le cadre du plan proposé par le président américain Donald Trump pour la phase d’après-guerre.

Selon le journal, la nouvelle base reprendra les fonctions du quartier général multinational actuellement situé dans la ville de Kiryat Gat, dans le sud de la Palestine occupée, qui, au plus fort de son activité, comprenait des représentants de plus de 24 pays, dont des pays arabes, avant que la plupart de ces délégations ne partent avec le déclenchement de la guerre entre l’Iran et Israël.

Israel Hayom a noté que les travaux d’infrastructure sur le site comprennent la construction d’une tour dédiée au commandement et au contrôle des forces opérant sur le terrain, tandis que la partie américaine a commencé à lancer des appels d’offres pour la construction et l’équipement de la base, y compris des contrats pour la fourniture d’installations et de structures mobiles qui serviront de quartier général aux forces et à l’administration jusqu’à ce que la construction des installations permanentes soit achevée.

Des sources sécuritaires israéliennes ont assuré pour le journal que la construction de la base se déroule en pleine coordination avec Israël, le ministère de la Sécurité et l’armée israélienne assurant le soutien logistique et la coordination sur le terrain, nécessaires au projet.

Les services de sécurité israéliens estiment que la base sera opérationnelle d’ici quelques mois, mais son niveau d’activité restera lié à l’évolution de la situation sur le terrain dans la bande de Gaza.

Le journal a indiqué que l’absence de progrès sur le dossier du Hamas limitera l’activité actuelle à la coordination et à la préparation des plans futurs, tout en citant une source sécuritaire israélienne affirmant que, selon les évaluations actuelles, les chances de reprise des combats à Gaza semblent plus élevées que les chances de parvenir à un accord diplomatique conduisant au désarmement effectif du Hamas.

Elle a ajouté que des pourparlers sont en cours entre le « Conseil de paix » de Trump et le Hamas ainsi que d’autres factions palestiniennes concernant la mise en œuvre de la deuxième phase des accords visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, parallèlement à la préparation de plans relatifs à l’éducation, aux infrastructures, au déblaiement des décombres et à la reconstruction.

Concernant la force internationale prévue pour être déployée dans le secteur, le journal a indiqué que seuls cinq pays ont jusqu’à présent accepté d’envoyer des troupes pour y participer : l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie.

D’autres pays, dont le Bangladesh, le Pakistan et l’Azerbaïdjan, avaient également exprimé leur volonté initiale de rejoindre cette force, avant de suspendre leur approbation compte tenu des répercussions de la récente guerre avec l’Iran.

Dimanche dernier, la capitale égyptienne, le Caire, a accueilli une réunion de haut niveau qui a rassemblé les médiateurs de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza – l’Égypte, le Qatar et la Turquie – et des représentants de plusieurs factions palestiniennes, afin de discuter de la feuille de route proposée pour achever la mise en œuvre de l’accord.

Source : Médias