Les Etats-Unis veulent utiliser de l’argent iranien pour réparer des dommages liés au conflit dans le Golfe

Le ministre américain des Finances a affirmé jeudi que les Etats-Unis financeront les réparations des dommages causés par l’Iran dans des pays du Golfe en prélevant l’argent nécessaire dans des comptes iraniens.

« Tout préjudice causé à nos alliés dans le Golfe sera compensé à l’aide de fonds prélevés sur des comptes iraniens », a écrit Scott Bessent sur X, sans détailler le mécanisme envisagé.

Le secrétaire au Trésor supervise le pendant économique de l’offensive américaine contre l’Iran.

Il prend régulièrement de nouvelles sanctions contre des personnes ou organisations accusées de financer la République islamique.

Il menace aussi de sanctions les navires payant les autorités iraniennes pour franchir le stratégique détroit d’Ormuz, que Téhéran verrouille depuis le début de la guerre.

« Tout péage versé à l’Autorité du détroit du Golfe Persique sera compensé par des fonds prélevés » sur des comptes iraniens, a ajouté Scott Bessent, en référence à l’agence créée par l’Iran pour percevoir les droits de navigation.

Les hostilités ont repris ces derniers jours entre les Etats-Unis et l’Iran.

« Chaque attaque lancée par l’Iran ne fera qu’aggraver les conséquences économiques et financières auxquelles (le pays) est confronté », a affirmé M. Bessent, qui entend tarir les ressources du pouvoir en place pour le faire plier.

Source : AFP