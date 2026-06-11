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    L’ambassadeur iranien au Pakistan : Washington choisit la politique du bord du gouffre plutôt que le compromis

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      Le président Donald Trump annule ses frappes contre l’Iran : En tant que président des États-Unis, j’ai annulé les frappes et les bombardements prévus ce soir contre l’Iran. Cette annulation fait suite à des discussions avec l’Iran qui ont atteint les plus hautes sphères du pouvoir iranien. La date et le lieu de la signature seront annoncés prochainement. »

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      États-Unis : Les réserves stratégiques de pétrole approchent de leur niveau le plus bas depuis l’ère Reagan.

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