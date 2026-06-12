La résistance libanaise abat un Heron israélien et repousse un Hermes. 10 opérations et 3 israéliens blessés

Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a rapporté ce jeudi que les combattants de la Résistance islamique ont abattu vers 16h00 un drone de type Heron 1 appartenant à l’armée d’occupation israélienne dans l’espace aérien de la région de Nahlé, dans la Bekaa, à l’aide d’un missile de haute précision.

Dans la matinée, vers à 10h45, des combattants de la résistance avaient affronté un drone israélien Hermes 450 – Zik, dans l’espace aérien de la région de l’Iqlim d’al-Touffah avec un missile sol-air et l’ont forcé à battre en retraite.

Les médias israéliens ont par ailleurs rapporté que trois soldats ont été blessés jeudi lors de deux incidents distincts survenus dans le sud du Liban : deux d’entre eux lorsqu’un engin a explosé au passage d’une unité de l’armée israélienne.

La résistance avait revendiqué 10 opérations ce jeudi dans le cadre des opérations de contre-attaque et de défense en cours :

À 00h40 et à 00h50 deux salves de roquettes contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation dans la zone d’Al-Rajman, à proximité de la ville de Tayr Harfa, dans le secteur occidental ;

À 9 h 30, des combattants de la résistance ont ciblé un véhicule Hummer et un char Merkava à Khallat al-Raj dans la ville de Deir Siryan, avec des drones d’attaque Ababil.

À 12 h 50, ils ont ciblé un char israélien Merkava sur la route Saf al-Hawa dans la localité de Bint Jbeil avec un drone d’attaque Ababil.

De même, ils ont ciblé la position d’artillerie récemment établie par l’armée d’occupation dans la localité de Odaysseh et un véhicule de munitions près de la position, avec deux drones d’attaque Ababil.

À 12 h 50, la résistance a pris pour cible un groupe de soldats de l’armée d’occupation qui tentaient de s’échapper d’un véhicule militaire Yaghi près de la nouvelle position d’artillerie israélienne établie dans la localité de Odaysseh, à l’aide d’un drone d’attaque Ababil.

Vers 16h30, des combattants de la résistance ont envoyé deux drones d’attaque pour frapper le site de Jall al-Hammar, situé au sud de cette même localité.

Nouvelles images

Média de guerre a publié les images d’une frappe de drones rfealisée le 7 juin contre un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne aux alentours de la forteresse historique de Beaufort (Chqif).

Il a également publié des images de la Résistance islamique ciblant des soldats de l’armée d’occupation dans la ville de Khiam, au sud du Liban, le 5 juin 2026, à l’aide d’un drone piégé Ababil.

Media de guerre a également publié ce jeudi les images des tirs de roquettes et d’obus d’artillerie lors d’une opération réalisée le 2 juin au cours de laquelle les résistants ont affronté une tentative d’avancée en direction de la localité de Hadatha.

La Résistance islamique affirme que ces opérations sont menées pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l’occupation israélienne et aux attaques qui ont ciblé des villages du sud du pays, entraînant la mort de nombreux civils et des blessures chez d’autres.

Source : Divers