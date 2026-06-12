vendredi, 12/06/2026   
   Beyrouth 05:52
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Iran: Les forces iraniennes interceptent un pétrolier en infraction dans le détroit d’Ormuz

      En Lien

      « Fin de l’état de guerre au Liban et non pas un simple cessez-le-feu »: Trump annonce un accord et Téhéran reste prudente

      « Fin de l’état de guerre au Liban et non pas un simple cessez-le-feu »: Trump annonce un accord et Téhéran reste prudente

      Baghaei : Pas encore de décision finale concernant l’accord avec Washington ; les discussions actuelles relèvent encore de la spéculation.

      Baghaei : Pas encore de décision finale concernant l’accord avec Washington ; les discussions actuelles relèvent encore de la spéculation.

      Une source bien informée proche de l’équipe de négociation iranienne: aucun texte préliminaire d’accord avec Washington n’a encore été adopté

      Une source bien informée proche de l’équipe de négociation iranienne: aucun texte préliminaire d’accord avec Washington n’a encore été adopté